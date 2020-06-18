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18.06.2020 - 11:04 | | AA

RTÜK’ten yayıncılara elektronik tebligat uyarısı

Son dakika haberi... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), elektronik tebligat adreslerini aktif hale getirmeyen yayıncı kuruluşlara idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.

RTÜK’ten yayıncılara elektronik tebligat uyarısı

RTÜK’ten yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle radyo ve televizyon kuruluşlarına yapılacak tebligatların Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapılmasının zorunlu hale getirildiği hatırlatıldı. Yayıncı kuruluşların PTT’ye başvurarak UETS sistemine özgü elektronik tebligat adreslerini aktif hale getirmeleri gerektiği belirtilirken, tebligatların artık UETS üzerinden yapılacağı ilan edilerek yayıncı kuruluşların mağduriyet yaşamaması için tedbir almaları istendi. Yayıncıları uyaran RTÜK, UETS sistemlerini etkin hale getirmeyen radyo ve televizyonlara idari yaptırım uygulanacağını duyurdu.

RTÜK'ten medya hizmet sağlayıcılara gönderilen resmi yazıda "Takip eden süreçte yapılacak tebligatlar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması ve olası bir idari yaptırım ile karşı karşıya kalınmaması adına tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşların UETS'ye özgü elektronik tebligat adreslerini tebligat almaya imkan sağlayacak şekilde ivedi olarak aktif hale getirmeleri gerekmektedir" bilgisine yer verildi.

 

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