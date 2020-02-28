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28.02.2020 - 07:00 |

Rus büyükelçiliğinde yoğun güvenlik önlemi

İdlib’deki saldırı haberinin ardından Ankara Emniyeti, Rus Büyükelçiliği’nin çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olası protesto gösterilerine karşı büyükelçiliğin bulunduğu sokak polis tarafından giriş-çıkışlara kapatıldı.

Rus büyükelçiliğinde yoğun güvenlik önlemi

 

Öte yandan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup ise İdlib’deki saldırıyı protesto etti. Demir bariyerlerle çevrilen başkonsolosluk çevresinde çevik kuvvet polislerinin beklediği belirtildi.

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