28.02.2020 - 07:00 |
Rus büyükelçiliğinde yoğun güvenlik önlemi
İdlib’deki saldırı haberinin ardından Ankara Emniyeti, Rus Büyükelçiliği’nin çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olası protesto gösterilerine karşı büyükelçiliğin bulunduğu sokak polis tarafından giriş-çıkışlara kapatıldı.
Öte yandan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup ise İdlib’deki saldırıyı protesto etti. Demir bariyerlerle çevrilen başkonsolosluk çevresinde çevik kuvvet polislerinin beklediği belirtildi.
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