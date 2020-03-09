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09.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Rus heyet İdlib için geliyor

Rus heyet, Ankara’da İdlib mutabakatının detaylarını görüşecek. 1 hafta sürecek görüşmelerde güvenlik koridoru ve M4 üzerinde oluşturulacak kontrol noktalarının yerleri belirlenecek

Rus heyet İdlib için geliyor

Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib mutabakatının sahada sorunsuz uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Rusya’dan bir askeri heyet Ankara’ya geliyor. 1 hafta sürmesi beklenen görüşmelerde, mutabakatın tüm detayları masaya yatırılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün yaptığı açıklamada, “Bir Rus askeri heyetinin hafta başında Ankara’ya geleceğini” açıklamıştı. Bakan Akar, “Mutabakat kapsamında 15 Mart’tan itibaren M4 karayolunda ortak devriyelere başlayacağız. Kara yolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun usul ve esasları üzerinde çalışmaya başladık. Beklentimiz, ateşkesin kalıcı olması, akan kanın durdurulması, yüzde 81’i kadın ve çocuk olan, yerlerinden, yurtlarından edilen 1 milyonun üzerinde masum insanın dönüşleri için ortamın sağlanmasıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Detaylar görüşülecek

Mutabakat metninde yüzeysel değinilen tüm noktalar, Rus askeri heyeti ile yapılacak görüşmelerde netleştirilecek. 1 hafta sürmesi beklenen görüşmelerde Güvenlik Koridoru ile ilgili tüm detaylar masaya yatırılacak.

Görüşmelerde; M4 üzerinde oluşturulacak kontrol noktalarının yerleri belirlenecek. Otoyolun kuzeyinde TSK’nın, güneyinde ise Rus askeri polislerinin güvenlik sağlamada daha aktif rol alması bekleniyor. Görüşmelerin bir diğer gündem maddesi ortak devriyenin ayrıntıları olacak. Görüşmelerde, güvenli koridorda görev alacak Rus askeri ve TSK birliklerinin sayısı, kullanılacak askeri araç, tehçizat sayısı belirlenecek. Hat üzerinde sorun yaratacak noktaların belirlenmesi ve temizlenmesine yönelik çalışmalar da masada olacak.

 

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