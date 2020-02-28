Rus heyete rejim çekilsin çağrısı

Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya adına da Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev’in başkanlık ettiği heyetler, üçüncü tur görüşmelerin ikinci gününde dün Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi. Türkiye’nin, Suriye rejimine İdlib’de saldırılarını durdurması için verdiği sürenin dolmasına iki gün kala gerçekleştirilen görüşmelerde, çözüm arayışı devam etti. Dünkü görüşme 3.5 saat sürerken, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmelerde İdlib’deki durum tüm boyutlarıyla ele alındı. Türk tarafı bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiğini belirtirken, bu amaçla sahada atılması gereken adımlar üzerinde duruldu. Soçi Anlaşması’nın tam olarak uygulanmasına atfedilen önem Türk tarafınca kayda geçirildi, insani durumun felaket halini almasının ve olası bir kitlesel göçün engellenmesi lazım geldiği vurgulandı.

Görüşmelerin üçüncü turunda da Ankara’nın temel ısrarı, rejim güçlerinin ay sonuna kadar Türkiye’nin gözlem noktalarının güneyine çekilmesi ve ateşkes ilan edilmesi konusunda oldu. Kaynaklar; Rusya’nın hakimiyetindeki hava sahasının kullanılması, göç etmek zorunda kalanların güvenli koridorlar aracılığıyla dönebilmeleri, terörist grup tanımında netlik sağlanması ve geçiş noktalarında kontrolün ortaklaşa yürütülmesi gibi konuların da görüşüldüğünü belirtti.

ABD Büyükelçiliği: Türkiye’nin yanındayız

Türk ve Rus heyetlerin görüşmeleri sürerken, ABD Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “İdlib’de hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine başsağlığı diliyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.