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29.02.2020 - 07:00 | | ECEM TOPLAR Ankara

Rus heyete Soçi ve ateşkes mesajı

Türkiye ve Rusya heyetleri, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sabah saatlerinde gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Ankara’da tekrar masaya oturdu.

Rus heyete Soçi ve ateşkes mesajı
ECEM TOPLAR Ankara

Türkiye görüşmelerde bir kez daha sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesini ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereğini vurguladı. 

Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti. Rus tarafını ise Rusya Devlet Başkanı Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyet temsil etti.

Edinilen bilgiye göre, Türk yetkililer Rus heyet ile görüşmeye geçmeden önce Suriyeli muhaliflerden bir grupla bir araya geldi. Muhaliflerle sahadaki son durum ve beklentileri konusunda istişarelerde bulunuldu. Daha sonra Rus heyet ile görüşmeye geçildi. Görüşme Rus tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirildi. 

Türk tarafı görüşmede, Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereğini bir kez daha vurguladı.

Toplantının ardından Rusların Ankara’dan ayrıldığı bildirildi.  Öte yandan diplomatik kaynaklar, ABD’li diplomat ve askeri yetkililerden oluşan başka bir heyet ile de NATO’da dün 4. madde çerçevesinde yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirme için bir araya gelindiğini belirtti. Görüşmede ABD’nin kontrolünde bulunan Fırat’ın doğusundaki durum ve hava sahasının kullanımı gibi konuların ele alındığı kaydedildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapatmayacağız' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle buluşma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra yürüyen mültecileri hatırlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.
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