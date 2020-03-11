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11.03.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Rus heyetle idlib görüşmesi başladı

Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart’ta alınan ateşkes kararının alındığı İdlib’de, Güvenli Koridor oluşturulması, ortak devriyelerin gerçekleştirilmesi konularını netleştirmek için Rusya’dan gelen askeri heyetle görüşmeler Milli Savunma Bakanlığı’nda başladı. (MSB) Görüşmede Türk heyeti, ateşkes kararının ardından Suriye Rejimi’nin yaptığı ihlalleri tek tek Rus heyetine iletti.

Rus heyetle idlib görüşmesi başladı

Garantör Rusya’dan mutabakatta yer alan hususlara uyulması ve Rejim ihlallerinin önüne geçilmesi istendi. 5 Mart Mubakatı’ndan sonra İdlib’de ortaya çıkan yeni harita da masaya yatırıldı. M4 otoyolu üzerinde kurulacak Güvenli Koridor detayları toplantıda ele alındı. Bu çerçevede M4’ün güneyinden kuzeyine doğru uzanan alanda ılımlı muhaliflerin yanı sıra radikal örgütlerin üstlenme alanları bulunuyor. 12 kilometrelik derinlikteki koridorun rejim ve muhaliflerden boşaltılması için sahada yapılacak çalışmalar tartışıldı. Toplantıda, M4 üzerinde oluşturulacak kontrol noktalarının yerleri de konuşuldu. M4 otoyolunun kuzeyinde TSK, güneyinde ise Rus askeri polislerinin güvenlik sağlamada aktif rol alacağı belirtildi. Görüşmedeki bir diğer gündem maddesi ise 15 Mart’ta başlayacak ortak devriyeler oldu. Devriyenin atılacağı güzergah, harita üzerinde değerlendirildi. TSK’nın Güvenlik Koridoru içinde kalan gözlem ve askeri noktalarının güçlendirilmesi konusu da ele alındı.

Akar, Şoygu ile konuştu

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. MSB’den yapılan açıklamada “Ateşkesin kalıcı hale gelmesi, mutabakatlardan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi ve bu suretle bölgede barış ve istikrarın hakim olması için gayretlerin sürdürülmesi yönündeki kararlılık vurgulanmıştır” denildi.

Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
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