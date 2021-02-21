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21.02.2021 - 12:53 | | DHA

Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait istihbarat toplama gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçip Karadeniz’e açıldı. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi de silahlı askerlerin nöbet tuttuğu gözlendi.

Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait istihbarat toplama gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti. Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait CCB 201 Borda numaralı 'Priazovye' adlı istihbarat toplama gemisi saat 07.00 sıralarından Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti.

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Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yaklaşık bir saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü.

İstihbarat gemisinin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu gözlendi. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz’e açıldı.

 

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Yine aynı manzara! İstanbul Boğazı'nda sipere yattı...

 

 

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