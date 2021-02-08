Rus kadın yürüyüş sırasında gasp edildi!

Olay, saat 11.00 sularında Konyaltı ilçesi, Altınyaka Yolu üzerinde meydana geldi. Antalya'da yerleşik yaşayan ve dağ yoluna yürüyüşe çıkan Rus Olesia Fedarova'nın yanına gelen kimliği belirsiz erkek, cep telefonunu vermesini istedi. Fedarova'nın reddetmesi üzerine şüpheli, yakındaki otomobilde bekleyen arkadaşını gösterdi. Araçtaki şüpheli ise iddiaya göre belindeki tabancasını Fedaravo'ya gösterdi. Korkuya kapılan Fedarova, cep telefonunu şüpheliye vermek zorunda kaldı. İki gaspçı, daha sonra otomobille kaçtı.

Büyük şok yaşayan Fedaravo, yakınlardaki bir işletmeye giderek, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekibi, güvenlik kameralarından tespit ettiği aracı bulmak için çalışma başlattı. Fedarova ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Otomobilin kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.