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08.02.2021 - 14:35 | | DHA

Rus kadın yürüyüş sırasında gasp edildi!

Antalya’da dağ yolunda yürüyüşe çıkan Rus Olesia Fedarova'nın (35) cep telefonu, tabancalı iki kişi tarafından gasp edildi. Olay sonrası şoka giren kadın, polise şikayette bulundu. Gaspçıların otomobille kaçma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 11.00 sularında Konyaltı ilçesi, Altınyaka Yolu üzerinde meydana geldi. Antalya'da yerleşik yaşayan ve dağ yoluna yürüyüşe çıkan Rus Olesia Fedarova'nın yanına gelen kimliği belirsiz erkek, cep telefonunu vermesini istedi. Fedarova'nın reddetmesi üzerine şüpheli, yakındaki otomobilde bekleyen arkadaşını gösterdi. Araçtaki şüpheli ise iddiaya göre belindeki tabancasını Fedaravo'ya gösterdi. Korkuya kapılan Fedarova, cep telefonunu şüpheliye vermek zorunda kaldı. İki gaspçı, daha sonra otomobille kaçtı.

Büyük şok yaşayan Fedaravo, yakınlardaki bir işletmeye giderek, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekibi, güvenlik kameralarından tespit ettiği aracı bulmak için çalışma başlattı. Fedarova ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Otomobilin kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

 

 

 

 

Yer: Konya! Direksiyon başında infaz edildi!Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi. Buzdolabı tamircisi olduğu belirtilen Kamil Başaralı seyir halindeyken, motosikletle yanına yaklaşan kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaşamını yitirdi. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Başaralı'nın kontrolünden çıkan kamyonet, park halindeki otomobile çarparak durdu.
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