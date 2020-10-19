Ege Denizi'nden saat 10.30'da Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'na giriÅŸ yapan Rus DonanmasÄ±'nÄ±n Karadeniz Filosu'na baÄŸlÄ± 499 borda numaralÄ± savaÅŸ gemisi 'Admiral Makarov', saat 12.00Â sularÄ±nda Ã‡anakkale Ã¶nlerinde geldi.Â Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir kÃ¶yÃ¼ daÄŸÄ±nda bulunan 'Dur Yolcu' yazÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nden geÃ§en Rus savaÅŸ gemisine, gÃ¼venlik nedeniyle TÃ¼rk sahil gÃ¼venlik botu eÅŸlik etti.



BoÄŸazÄ±n manevra yapÄ±lmasÄ± en gÃ¼Ã§ noktasÄ± Nara Burnu'nu dÃ¶nen gemi, 'Admiral Makarov', Marmara Denizi'ne doÄŸru yol aldÄ±.