MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Rus savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e iniyor
ABONE OL
04.06.2020 - 10:06 | | DHA

Rus savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e iniyor

Son dakika haberi... Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e iniyor. Geminin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti.

Rus savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e iniyor

Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', saat 09.30 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Çanakkale önlerine geldi. Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerlerin olduğu görüldü. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

 

Cennet koydaki kaçak villanın yıkımı tamamlandıAntalya'nın Demre ilçesine bağlı Kekova Koyu'nda, koruma altındaki birinci derece doğal sit alanında, koronavirüs salgını sürecinde, 48 saatte yapılan kaçak villa, sahibi tarafından yıkıldı. Yalnızca temel betonu kalan villanın olduğu bölgeyi inceleyen Demre Belediye Başkanı İYİ Partili Okan Kocakaya, "Bulunduğumuz yerde hala betonun kalkmadığını görüyorum. Bunu da en kısa zamanda sahibi kaldırmazsa, belediyemiz müdahale edecek. Burası eski güzel görünümüne kavuşacak" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

10 bin TL temel ihtiyaç desteği kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2020! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi sonuçları...

10 bin TL temel ihtiyaç desteği kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2020! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi sonuçları...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Sarhoş kadın taksiciye bıçak çekip aynalarını kırdı

Sarhoş kadın taksiciye bıçak çekip aynalarını kırdı

Sıradaki Haber