04.06.2020 - 10:06 | | DHA
Rus savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e iniyor
Son dakika haberi... Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e iniyor. Geminin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti.
Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', saat 09.30 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Çanakkale önlerine geldi. Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerlerin olduğu görüldü. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.
Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.
Cennet koydaki kaçak villanın yıkımı tamamlandıAntalya'nın Demre ilçesine bağlı Kekova Koyu'nda, koruma altındaki birinci derece doğal sit alanında, koronavirüs salgını sürecinde, 48 saatte yapılan kaçak villa, sahibi tarafından yıkıldı. Yalnızca temel betonu kalan villanın olduğu bölgeyi inceleyen Demre Belediye Başkanı İYİ Partili Okan Kocakaya, "Bulunduğumuz yerde hala betonun kalkmadığını görüyorum. Bunu da en kısa zamanda sahibi kaldırmazsa, belediyemiz müdahale edecek. Burası eski güzel görünümüne kavuşacak" dedi.