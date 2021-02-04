MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Rusya arabulucu oldu Rejim ile DSG anlaştı
ABONE OL
04.02.2021 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

Rusya arabulucu oldu Rejim ile DSG anlaştı

Suriye’nin kuzeyinde çatışan rejimle terör örgütü DSG/YPG, Rusya’nın girişimi ile masaya oturdu. DSG, Haseke ve Kamışlı’da rejim güçlarine uyguladığı ablukayı kaldırdı.

Rusya arabulucu oldu Rejim ile DSG anlaştı

DSG/YPG’nin kontrol ettiği stratejik kasaba Ayn İsa ile M4 karayoluna yönelik saldırılarını arttıran Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) güçlerine, TSK da topçu atışları ile destek veriyor.

Bu arada rejimle terör örgütü DSG arasında Kamışlı’da başlayan çatışmalar, geçtiğimiz hafta Haseke kent merkezine sıçramıştı. Çatışmalara müdahale eden Rus askeri yetkilileri, iki tarafla masaya oturdu. Bölgedeki kaynaklara göre, Ayn İsa’nın Rusya tarafından korunması görüşmede en önemli konu başlığı oldu. Rus güçlerinin, bölgede rejime yönelik DSG kuşatmasının kaldırılması karşılığında bölgeyi SMO saldırılarından koruma ve M4 karayolunda güvenlik ve kontrol noktalarını güçlendirme sözü verdiği ileri sürüldü.

Taraflar karşılıklı olarak tutukluları da serbest bıraktı.

    Alacağını tahsil için gitti, aracında ölü bulunduAnkara'da, bir süredir haber alınamayan Rafet Ünal (45), boş arazide otomobilin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi açıklaması!

    Son dakika... İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi açıklaması!

    Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

    Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

    Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

    Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

    Ünlü spikere büyük şok! Gittiği yerleri arayıp...

    Ünlü spikere büyük şok! Gittiği yerleri arayıp...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet