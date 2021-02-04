Rusya arabulucu oldu Rejim ile DSG anlaştı

DSG/YPG’nin kontrol ettiği stratejik kasaba Ayn İsa ile M4 karayoluna yönelik saldırılarını arttıran Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) güçlerine, TSK da topçu atışları ile destek veriyor.



Bu arada rejimle terör örgütü DSG arasında Kamışlı’da başlayan çatışmalar, geçtiğimiz hafta Haseke kent merkezine sıçramıştı. Çatışmalara müdahale eden Rus askeri yetkilileri, iki tarafla masaya oturdu. Bölgedeki kaynaklara göre, Ayn İsa’nın Rusya tarafından korunması görüşmede en önemli konu başlığı oldu. Rus güçlerinin, bölgede rejime yönelik DSG kuşatmasının kaldırılması karşılığında bölgeyi SMO saldırılarından koruma ve M4 karayolunda güvenlik ve kontrol noktalarını güçlendirme sözü verdiği ileri sürüldü.



Taraflar karşılıklı olarak tutukluları da serbest bıraktı.