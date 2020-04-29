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29.04.2020 - 17:53 | | AA

Rusya'daki 333 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki 333 Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Rusya'daki 333 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
Rusya'daki 333 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
Rusya'daki 333 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
Rusya'daki 333 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Moskova'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

Uçaktaki 333 Türk vatandaşı, alınan tedbirler altında havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere bindirildi.

Türk vatandaşlarından 30'u daha sonra Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Yurdun önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililere teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, Giresun ve Trabzon'daki yurtlarda karantinaya alınacak diğer 303 Türk vatandaşını taşıyan otobüsler ise bu kentlere hareket etti.

Fatih'te filyasyon ekibine saldırı! Yol verme tartışması kavgaya dönüştüCorona virüs ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları arasında filyasyon ekibinin, bir kişiyle yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Fatih'teki olayda, iddiaya göre vatandaşın şoföre saldırması üzerine çıkan arbedeye doktorlar da dahil oldu. Darp raporu alan doktorlar ve şoföre saldıran kişi birbirlerinden şikâyetçi oldu. Savcılık, sağlık çalışanları ile kavga eden kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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