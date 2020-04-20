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20.04.2020 - 18:14 |

Rüya eş anlamlısı nedir? Rüya kelimesinin eş anlamı olan sözcükler

Eş anlamlı kelimeler dilimizde sıklıkla kullanılmaktadır. Kelimelerin eş anlamlıları cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler doğru yazılışı bakımından bazı hatalar yapılmaktadır. Birleşik mi ayrı mı yazılır sorusu da sıklıkla sorulmaktadır. TDK sözlüklerinde bu sorulara yanıt bulunabilir. Rüya kelimesinin de eş anlamlısı bulunmaktadır. Peki, rüya kelimesinin eş anlamı nedir? Eş anlamlı kelimesinin nasıl yazılır? İşte, detaylar...

Rüya eş anlamlısı nedir? Rüya kelimesinin eş anlamı olan sözcükler

Eş anlamlı, anlamdaş ve yakın anlamlı kelimeler anlam bakımından aynı tanımı içeren kelimelerdir. Bu kelimelerden birisi de rüya kelimesidir. Rüya kelimesi köken itibari ile Arapça bir kelimedir. Eş anlamlısı ise hayal, düş ve umut kelimeleridir.

Rüya Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Rüya kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimizde de sıklıkla kullanılmaktadır. Rüya kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüklerinde anlamı aşağıda belirtilmiştir.

- Düş

- Gerçekleşmesi imkansız olay

- Gerçekleşmesi beklenen ve istenen durum

Dilimizde rüya kelimesinin eş anlamlı birkaç kelimesi bulunmaktadır. Bunlar düş, hayal ve umut kelimeleridir. Cümle içerisinde rüya kelimesi yerine aynı anlam içerdiği için bu eş anlamlı kelimeler de kullanılabilir.

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