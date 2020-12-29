Ortaya çıktı: En az 50 kez... Rüya’nın kabusu!

Dört ay süren evliliğini iki yıl önce noktalayan Rüya K. (29) boşandığı eşi Tarık K. yüzünden İstanbul’u terk etmek zorunda kaldı. Eski eşini çalıştığı iş yeri dahil olmak üzere defalarca darp eden, evinin önüne ateş açan ve mahrem görüntülerini genç kadının ailesine gönderdiği iddiasıyla tutuklanan Tarık K. yaklaşık 6 ay hapis yaptıktan sonra geçen perşembe günü Bakırköy 45’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Defalarca darp ve tehdit edilen genç kadının ve ailesinin, farklı tarihlerde en az 50 kez Tarık K. hakkında şikâyette bulunduğu ortaya çıktı. Rüya K.’nın farklı tarihlerde şikâyette bulunup, verdiği ifadelerden bazıları şöyle:

- 6 Ekim 2019 Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği’ne başvuru: Beni yine darp etti ve evden ayrıldı. Ertesi gün yine darp etti. Cinsel birlikteliğimizi kameraya almış. Ayrılınca arkadaşlarıma, aileme görüntüleri gönderdi ve sosyal medyada paylaştı. Önleyici tedbir kararı talep ediyorum.”

- 30 Nisan 2020 Ataköy Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne başvuru; Kapıya çıktığımda arabanın arkasına tüfek koyduğunu gördüm. Sonra bana ‘Seni öldüreceğim, bak bakayım çıkabiliyor musun’ dedi. Polis çağırdım ve kaçıp gitti. Uzaklaştırma kararım devam etmektedir, yeni uzaklaştırma talep etmiyorum.

- 15 Mayıs 2020 Ataköy Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne başvuru; ‘Cezaevine girmekten korkmuyorum, benimle görüşmezsen kötü şeyler olacak’ dedi. Can güvenliğim yok. Uzaklaştırma kararına rağmen sürekli mail atıyor rahatsız ediyor.

- Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na 3 Haziran 2020 tarihli bavuru; Can güvenliğimden endişeliyim. Normal bir insanın yapamayacağı hal ve hareketlerde bulunmaktadır. Sürekli zarar vermek için uygun zamanı kollamaktadır. Tarık K.’den şikâyetçiyim.”

- Ataköy Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne 22 Ağustos 2020 tarihinde başvuru; “Tarık K. cezaevindedir. Adresime Metris cezaevinden gönderilen bir mektup geldi. Mektubu delil olarak veriyorum. Mektubu göndererek beni rahatsız ettiğini ve uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için davacıyım”

- Bahçelievler Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne başvuru; “Uyuşturucu kullanıp bulunduğum ikamete gelir ve beni üzerime soğuk su dökerek ya da saçlarımı keserek uyarırdı. Bu yaşadıklarımdan dolayı şu an bile uykularımda tedirgin olarak uyanıyorum. Gördüğüm psikolojik şiddet nedeniyle psikolog desteği alıyorum. Ancak tehditleri devam ediyor kendisinden şikâyetçiyim.”

‘Hepinizi öldüreceğim’

Rüya K. dışında ailesinden birçok kişi de Tarık K. hakkında defalarca şikâyette bulundu. Baba M. K. 6 Ekim 2019 tarihinde Gürpınar Polis Merkezi Amirliği’nde verdiği ifadesinde :”Tarık K. eski damadım olur. Kızımı darp ettiğini duyunca onun evine geldim. Evde bulunduğumuz sırada kapıya dayandı. Ben kapıyı açmayıp polisi aradım. Şahıs bana hitaben, ‘Yine geleceğim, hepinizi mahvedeceğim’ diye tehditlerde bulundu. Bir süredir de beni telefonla arayarak benzer tehditlerde bulunuyordu. ‘Hepinizi tarayacağım, öldüreceğim’ diyor. Sürekli kızımı darp ve tehdit ediyor. Şikâyetçiyim.”