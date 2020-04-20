Rüzgar Eş Anlamlısı Nedir? Rüzgar Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
Rüzgar kelimesi ve bu kelimenin eş anlamlısı genellikle bulmacalarda sorulmaktadır. Bu nedenle de çoğu zaman; rüzgar nasıl yazılır, doğru yazılışı nedir ve eş anlamı var mıdır gibi araştırmalar yapılmaktadır. Peki, bu kelimenin yazımı birleşik mi ayrı mı? Rüzgarın eş anlamı nedir? Aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını sizler için derledik.
Rüzgar sözcüğü, dilimize Farsçadan taşınmıştır. Esinti olarak da nitelendirilebilen bu kelime genellikle bir meteoroloji kavramı olarak kullanılmaktadır.
Rüzgar Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Rüzgar ve yel kelimeleri birbirlerinin eş anlamlı ifadeleri olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda rüzgar ve yel birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere cümlenin anlamı eş anlamlı ifadeler sonucunda bozulmamaktadır.
- Yüzüme vuran rüzgar, beni bir nebze de olsa serinletmeye yetti.
- Yüzüme vuran yel, beni bir nebze de olsa serinletmeye yetti.
Rüzgar Nedir?
Rüzgar sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan bir ifadedir. Buna göre rüzgar, yer değişen hava sonucunda ortaya çıkan esinti olarak tanımlanmaktadır. Bulmacalarda bazen eski dilde rüzgar nedir tarzında sorular sorulmaktadır. Bu kapsamda rüzgar kelimesi eski dilde “bad” olarak yazılmaktadır.