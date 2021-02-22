Saadet zinciri kurup insanlarÄ± dolandÄ±rdÄ±lar! Ä°ranlÄ± ÅŸebeke TÃ¼rkiye'de yakalandÄ±

Ä°ranlÄ± saadet zinciri Ã§etesine yÃ¶nelik soruÅŸturma, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca tamamlandÄ±. 94 sayfalÄ±k iddianamede, 46 kiÅŸi "mÃ¼ÅŸteki", aralarÄ±nda bir TÃ¼rk'Ã¼n de bulunduÄŸu 23 kiÅŸi ise "ÅŸÃ¼pheli" olarak yer aldÄ±. Ä°ran uyruklu olan ÅŸÃ¼phelilerin Ã¶nceleri Malezya'da Akademi Creator isimli eÄŸitim biriminde eÄŸitim seminerleri adÄ± altÄ±nda, eÄŸitimler dÃ¼zenledikleri, bu eÄŸitimlere katÄ±lÄ±mcÄ±lardan ve ayrÄ±ca internet Ã¼zerinden yaptÄ±klarÄ± reklam ve tanÄ±tÄ±mlarla dÃ¼nya genelinde enerji ÅŸirketleri olduÄŸunu, bu enerji ÅŸirketlerine yatÄ±rÄ±m yapmalarÄ± halinde Ã¼yelik durumuna ve yatÄ±rÄ±m miktarÄ±na baÄŸlÄ± olarak yatÄ±rdÄ±klarÄ± paranÄ±n her ay dÃ¼zenli olarak yÃ¼zde 10 kar payÄ± Ã¶deneceÄŸi, ayrÄ±ca iki yÄ±l kalÄ±nmasÄ± koÅŸulu ile yÃ¼zde 140 ile yÃ¼zde 400 arasÄ±nda toplu kar payÄ± verileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde tanÄ±tÄ±mlar yaptÄ±klarÄ± kaydedildi. Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin bu tanÄ±tÄ±mlarÄ±nÄ± yaparken BaÅŸarÄ± Seminerleri ismiyle yaptÄ±klarÄ± toplantÄ±larÄ±n ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, ÅŸikayetÃ§ilerin Ã¼ye yapÄ±ldÄ±klarÄ± birkaÃ§ ay kar payÄ± verilmesinden sonra hatta bir kÄ±smÄ±na hiÃ§ Ã¶deme yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n internet Ã¼zerinden para kazanÄ±yormuÅŸ gibi adlarÄ±na aÃ§tÄ±klarÄ± coin hesaplarÄ±nÄ± gÃ¶stererek oyaladÄ±klarÄ±, Ã¶deme alabilmeleri iÃ§in yeni Ã¼ye yapmalarÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde telkinde bulunduklarÄ±, oluÅŸturduklarÄ± sistem ve saadet zinciriyle ÅŸikayetÃ§ileri zarara uÄŸrattÄ±klarÄ± anlatÄ±ldÄ±.

MALEZYA'DA SORUÅžTURMA OLUNCA TÃœRKÄ°YE'YE GELMÄ°ÅžLER

ÅžÃ¼phelilerin Seyed Jafar Jafari Ã¶nderliÄŸinde hareket ettiklerinin kaydedildiÄŸi iddianamede, ÅŸÃ¼phelinin Malezya'da fiilen faaliyet gÃ¶steren Creator Akademi'nin sahibi olduÄŸu, orada kiÅŸisel baÅŸarÄ± felsefeleri yÃ¶nÃ¼nde eÄŸitimler verdiÄŸi, dosya kapsamÄ±nda yine ÅŸÃ¼pheli olan Seyed Mohammed Saleh Jafari'nin bu ÅŸahsÄ±n babasÄ± olduÄŸu, Javad Jafari, Ehsan Jafari'nin kardeÅŸleri olduklarÄ±, ÅŸÃ¼pheli Ã‡etin Salman'Ä±n ise , Ã¶nceden Seyed Mohammed Saleh Jafari ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, bu kiÅŸinin teÅŸvik ve tavsiyesi ile kendilerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, diÄŸer ÅŸÃ¼phelilerden Nefes Yegane, Mohammed Mahdi Raoufi, Muhammed Vael Favakhiri, Nastaran Kiavar, Sajad Yar Ahmadi, Mahnaz Shokravi 'nin Malezyaâ€™da da aynÄ± ÅŸekilde birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ve oradan tanÄ±ÅŸÄ±p arkadaÅŸ olduklarÄ±, Malezyaâ€™da soruÅŸturmaya uÄŸramalarÄ± Ã¼zerine hep beraber TÃ¼rkiye'ye geldikleri belirtildi.

ANTALYA'DAN Ä°STANBUL'A GELMÄ°ÅžLER

ÅžÃ¼phelilerin Ã¶nce Antalya'da internet Ã¼zerinden ve ayarlanan deÄŸiÅŸik otellerde unifunds ÅŸirketi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla baÅŸarÄ± eÄŸitim seminerleri dÃ¼zenleyerek kiÅŸileri topladÄ±klarÄ± burada diÄŸer ÅŸÃ¼phelilerin kendilerine katÄ±ldÄ±klarÄ±, deÄŸiÅŸik kiÅŸileri eÄŸitim seminerlerine Ã§aÄŸÄ±rmalarÄ±ndan sonra enerji ÅŸirketlerine yatÄ±rÄ±m yapÄ±lacaÄŸÄ± ve Ã§ok para kazanacaklarÄ± yÃ¶nÃ¼nde anlatÄ±mda bulunarak ve kendilerinin de bu yÃ¶nde kazanÃ§larÄ±nÄ±n Ã§ok yÃ¼ksek olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek ikna etmeleri sonucunda bir kÄ±sÄ±m ÅŸikayetÃ§ileri Ã¼ye yapÄ±p paralarÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±, bir sÃ¼re sonra vaatlerini yerine getirmemeleri Ã¼zerine Antalyaâ€™da haklarÄ±nda bir kÄ±sÄ±m ÅŸikayetler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve takibata uÄŸrama endiÅŸeleriyle birlikte hep birlikte Ä°stanbulâ€™a yerleÅŸtikleri, birlikte hareket ederek hiyerarÅŸik bir yapÄ±lanma iÃ§erisinde Ã¶rgÃ¼tlenip ÅŸirketleri kurarak faaliyetlerine baÅŸladÄ±klarÄ± belirtildi.

ÅžÄ°KAYETLER SONRASINDA BAZI ÅžÃœPHELÄ°LER YURTDIÅžINA KAÃ‡TI

ÅžÃ¼phelilerin The Key Ä°ntarnational EÄŸitim Hizmetleri Ä°Ã§ ve DÄ±ÅŸ Ticaret ve PSC Center EÄŸitim Hizmetleri ve Ticaret Limited Åžirketlerini kurduklarÄ±, her iki ÅŸirketin yetkilisi ve sorumlusunun ÅŸÃ¼pheli Ã‡etin Salman olduÄŸu, Ã‡etin Salman, Seyed Ali Reza GhasemÄ±hosseÄ±nÄ± , Fahimeh Yegane Gohar, Mohammad Mahdi Raoufi, Sajad Yar Ahmadi'nin ÅŸirketin ortaklarÄ± olduklarÄ± anlatÄ±ldÄ±. ÅžÃ¼phelilerin gerek dÃ¼zenlemiÅŸ olduklarÄ± eÄŸitim seminerleri, internet Ã¼zerinden yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± tanÄ±tÄ±mlar ve reklamlar, eÄŸitim seminerlerine katÄ±lÄ±m karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± alÄ±nan paralar, internet Ã¼zerinden deÄŸiÅŸik yerlerde toplanan ve aracÄ±lar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla TÃ¼rkiye'ye getirilip teslim alÄ±nan paralarÄ± kiÅŸilere taksim ve transferinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerin bu ÅŸirket merkezi olduÄŸu ve buradan yapÄ±lan gÃ¶revlendirme sonucunda bu iÅŸlerin yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, ÅŸÃ¼pheli Nefes Yegane ve bir kÄ±sÄ±m ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda

Ä°ran'dan Ã§Ä±kartÄ±lmÄ±ÅŸ kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten olduÄŸu, savcÄ±lÄ±ÄŸa yapÄ±lan ÅŸikayetlerin ardÄ±ndan bir kÄ±sÄ±m ÅŸÃ¼phelilerin de yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±klarÄ± vurgulandÄ±.

AÄžIR CEZA MAHKEMESÄ°NDE YARGILANACAKLAR

AynÄ± zamanda Venezuella vatandaÅŸÄ± da olan Seyed Jafar Jafari tarafÄ±ndan gizli talimatlarÄ±n verildiÄŸi, hiyerarÅŸik yapÄ±lanmaya dikkat edildiÄŸi ve kendilerinin tayin ettiÄŸi yardÄ±mcÄ±larÄ±nda Nefes Yegane'nin TÃ¼rkiye sorumlusu olduÄŸu, M. Vael'in ise TÃ¼rkiye'de bulunan ve maÄŸdur edilen Araplardan sorumlu kiÅŸi olduÄŸu belirtildi.Â Nefes Yegane'nin eÅŸi Mohammad Mahdi Raoufi, Nefes'in kardeÅŸi Fahime Yegane Gohar ve Dubai'de yÃ¶nlendirmeleri yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Sajad Yar Ahmadi arasÄ±nda doÄŸrudan baÄŸlantÄ±lÄ± ve hiyerarÅŸik bir baÄŸ bulunduÄŸu, ÅŸirket merkezinde alÄ±nan kararlarÄ±n doÄŸrudan bu kiÅŸiler eliyle uygulandÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±. Ã–rgÃ¼t liderliÄŸini sanÄ±k Seyed Jafar Jafari'nin yaptÄ±ÄŸÄ± sanÄ±klar Seyed Javad Jafari, Seyed Mohammad Jafari, Ã‡etin Salman, Seyed Ehsan Jafari, Mohammad Wael FaavakhÄ±rÄ±, Nefes Yegane, Fahimeh Yeganehgohar, Mohammad MahdÄ± Raoufi ve Sajad Yar Ahmad hakkÄ±nda "SuÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ Kurmak ve YÃ¶netmek", "Tacir SÄ±fatÄ± ile Hareket Eden KiÅŸilerin YapmÄ±ÅŸ OlduÄŸu DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" suÃ§larÄ±ndan 46 mÃ¼ÅŸtekiye karÅŸÄ± eylemlerinden dolayÄ± 278 yÄ±ldan 926'ÅŸar yÄ±la kadar hapisleri istendi. DiÄŸer 13 sanÄ±k iÃ§in ise "Ã–rgÃ¼te Ã¼yeliÄŸi" ve "Tacir SÄ±fatÄ± ile Hareket Eden KiÅŸilerin YapmÄ±ÅŸ OlduÄŸu DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" suÃ§larÄ±ndan 13 yÄ±ldan 243 yÄ±la kadar deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ± talep edildi. 23 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde baÅŸlanacak.

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