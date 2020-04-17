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17.04.2020 - 16:50 | | DHA

Yasağın başlamasına saatler kaldı! Akın akın gidiyorlar...

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesi yapılan denetimler havadan görüntülendi. Büyükçekmece'deki denetim sırasında D-100 Karayolu'nda oluşan trafik havadan fotoğraflandı.

Yasağın başlamasına saatler kaldı! Akın akın gidiyorlar...

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağını duyurmasının ardından İstanbul'da birçok noktada denetimler yapıyor.

O noktalardan biri de D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkii Edirne yönü. Denetim nedeniyle tek şeride düşürülen yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Oluşan trafik havadan da fotoğraflandı.

Vatandaşların daha sakin ve yazlık bölge olan Silivri-Kumburgaz taraflarına doğru seyahat ettikleri gerekçesiyle trafiğin olması gerekenden daha yoğun olduğu öğrenildi.

Yasağın başlamasına saatler kaldı Akın akın gidiyorlar...

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