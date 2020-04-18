18.04.2020 - 03:29 | | DHA
Saatlerdir devam ediyor! İstanbul'un birçok ilçesinden takviye geldi
Küçükçekmece'de dün gündüz saatlerinde kâğıt fabrikasının bahçesinde başlayan yangın gece de devam ediyor. İstanbul'un birçok ilçesinden takviye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Yangın, Küçükçekmece'de dün saat 15.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir kâğıt fabrikasının bahçesinde çıktı. İtfaiye ekipleri gün boyu yangına müdahale etti. Fabrika bahçesinde bulunan tonlarca atık kâğıt balyalarında çıkan yangın, gecenin ilerleyen saatlerine rağmen devam ediyor.
İstanbul'un birçok ilçesinden takviye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeyi sürdürüyor. Bazı ilçe belediyeleri çalışanları da tankerler ile yangın söndürme çalışmalarına su takviyesinde bulunuyor. Ekiplerin yangına müdahalesi üç koldan sürüyor.
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