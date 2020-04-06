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06.04.2020 - 16:37 | | DHA

Saatte 80 kilometre poyraz! Çok sayıda gemi demir attı

Tekirdağ’da, saatte 80 kilometre hızla esen poyraz nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar, sahilleri sular altında bıraktı. Fırtına nedeniyle Marmara Denizi açıklarında bekleyen yabancı bandrollü onlarca kuru yük gemisi ve tanker, demir atmak zorunda kaldı

Saatte 80 kilometre poyraz! Çok sayıda gemi demir attı

Tekirdağ'da, sabah saatlerinde hızla esen poyraz nedeniyle denizde 5 metre yüksekliğe ulaşan dev dalgalar, sahilleri sular altında bıraktı.

Saatte hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden olurken, Marmara Denizi açıklarında bulunan onlarca yük gemisi ve tanker ise rotalarını Tekirdağ sahillerine çevirerek, demir atmak zorunda kaldı.

 

 

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