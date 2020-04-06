06.04.2020 - 16:37 | | DHA
Saatte 80 kilometre poyraz! Çok sayıda gemi demir attı
Tekirdağ’da, saatte 80 kilometre hızla esen poyraz nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar, sahilleri sular altında bıraktı. Fırtına nedeniyle Marmara Denizi açıklarında bekleyen yabancı bandrollü onlarca kuru yük gemisi ve tanker, demir atmak zorunda kaldı
Tekirdağ'da, sabah saatlerinde hızla esen poyraz nedeniyle denizde 5 metre yüksekliğe ulaşan dev dalgalar, sahilleri sular altında bıraktı.
Saatte hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden olurken, Marmara Denizi açıklarında bulunan onlarca yük gemisi ve tanker ise rotalarını Tekirdağ sahillerine çevirerek, demir atmak zorunda kaldı.
Caminin avlusunda firma için izinsiz İnstagram çekimine polis müdahalesiCorona virüs tehdidi nedeniyle vakit namazları ve cuma namazlarının cemaat ile kılınmadığı Avcılar’daki Merkez Ulu Camii’nin arkasındaki gözden uzak arka avlusundaki küçük bölümde İnstagram hesabı için modellik yapan ve bunu görüntüleyen kız kardeşi, polis tarafından uzaklaştı.