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09.05.2020 - 23:30 | | DHA

Sabah kalkınca büyük şok yaşadı: Bulana 10 bin TL vereceğim

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Erkan Kanşırayın Belçikadan getirdiği Waterslager Malinua cinsi 16sı dişi 8i erkek toplam 24 kuşu, evinin balkonundan kafesiyle birlikte çalındı. Kuşlarını bulana 10 bin TL ödül vereceğini belirten Kanşıray, "Kuşlarım hepsi şampiyon kuşlar. Maddi değeri 70 bin lira" dedi.

Sabah kalkınca büyük şok yaşadı: Bulana 10 bin TL vereceğim

Olay, Efeler ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesinde meydana geldi. Erkan Kanşırayın Belçikadan getirdiği Waterslager Malinua cinsi 16sı dişi 8i erkek olmak üzere toplam 24 kuşu, dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce balkondan kafesiyle birlikte çalındı.

Sabah kalktığında kuşlarını balkonda göremeyen Kanşıray, büyük şok yaşadı. İddiaya göre, apartmanın 2. katının balkonundaki pimapeni kırarak balkona giren ve kuşları çalan hırsızlar, kafesle birlikte ortadan kayboldu. Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kuşlarını çalanların bulunması için şikayetçi olan Kanşıray, sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. 

Sabah kalkınca büyük şok yaşadı: Bulana 10 bin TL vereceğim




Kanşıray, yaptığı paylaşımda, "Dün gece evimin balkonunda malinua cinsi kuşlarım çalındı. Bulana 10 bin lira ödül vereceğim. Kuşlarımın hepsi şampiyon kuşlar. Maddi değeri 70 bin lira. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Kim aldıysa getirsin. Yerini bilen ve bana getirene 10 bin lira ödül vereceğim" dedi.

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