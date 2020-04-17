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17.04.2020 - 10:36 | | İHA

Sabah yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu

Elazığ'da sabah evden yürüyüş için çıktığı öğrenilen 67 yaşındaki şahsın kaldırım kenarında cansız bedeni bulundu.

Sabah yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu

Olay, Elazığ merkeze bağlı Zafran Mahallesi Kuzey İmar Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinden geçen vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz birinin yattığını fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının yaptığı incelemede şahsın 67 yaşındaki Mustafa D. olduğu belirlendi. Şahsın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yakınları tarafından teşhis edilen Mustafa D'nin sabah yürüyüşe çıktığı ve önceden rahatsızlığı bulunduğu öğrenilirken, ölüm nedeninin kalp krizi olduğu üzerinde durulduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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