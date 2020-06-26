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26.06.2020 - 15:55 | | DHA

Sabaha karşı sulama kooperatifinin bahçesinde ölü bulundu!

İzmir’in Tire ilçesinde İsmail Katmercoğlu'nun (23), sulama kooperatifinin bahçesinde cansız bedeni bulundu. Başında darp izi olduğu tespit edilen Katmercoğlu'nun ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek.

Sabaha karşı sulama kooperatifinin bahçesinde ölü bulundu!

'Hırsızlık' ve 'yağma' dahil çok sayıda suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen İsmail Katmercoğlu, sabaha karşı yakınları tarafından evinin yakınındaki sulama kooperatifinin bahçesinde ölü bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Katmercoğlu'nun başında darp izi olduğunu belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından Katmercoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, soruşturma başlatırken, gencin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.  

 

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