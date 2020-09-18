Sabiha Gökçen Havalimanı'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 15 Eylül Salı günü yaptığı uygulamada bir Libya vatandaşı, pasaportundaki değişiklik üzerine gözaltına aldı. Bu kişinin üzerinden sahte Almanya oturum kartı ve sahte Almanya sürücü belgesi ele geçirildi ve ekipler, geriye dönük yaptıkları kamera incelemelerinde aynı kişinin, bir erkek ve bir kadınla da irtibat kurduğunu belirledi. Erkeğin üzerinde sahte Belçika kimlik kartı, kadının üzerinden ise sahte Fransa oturum kartı bulundu.

Şüpheliler, yapılan sorgulamalarında sahte belgeleri ismini Fouad olarak bildikleri bir kişiden aldıklarını ve Fouad’ın saat 20.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanarak Doha aktarmalı Sao Paola’ya gideceği bilgisini verdiler. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, uçuş bilgilerini teyit ederek Fouad’ı, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakaladı.

16 Eylül'de adliyeye sevk edilen Fas uyruklu Fouad El Moussaoui ‘Göçmen Kaçakcılığı’ suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi, diğer 3 kişi hakkında ise, resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldı.