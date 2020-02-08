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08.02.2020 - 10:48 | | DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugünün uçuşları için bilgilendirme yayınlandı

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ), meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan bugünkü uçuşlarla ilgili bilgilendirme yayınladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugünün uçuşları için bilgilendirme yayınlandı

HEAŞ’ın yayınladığı bilgilendirmede, “Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 08.02.2020 tarihinde saat 06:00 ile 10:59 arasında yüzde 10 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitelerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.” ifadelerine yer verdi.

ABD'den gelen heyet kaza yapan uçağın enkazında incelemede bulunduİstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen kazayı araştırmak üzere ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet enkaz alanına geldi.
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