Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugünün uçuşları için bilgilendirme yayınlandı

HEAŞ’ın yayınladığı bilgilendirmede, “Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 08.02.2020 tarihinde saat 06:00 ile 10:59 arasında yüzde 10 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitelerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.” ifadelerine yer verdi.