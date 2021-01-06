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06.01.2021 - 11:17 | | DHA

Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 31 Aralık'ta meydana gelen helikopter kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Sikorsky tipi helikopter 31 Aralık 2020 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda park pozisyonuna geçmek isterken kuyruk kısmını elektrik direğine çarpmıştı. Helikopterin kuyruk kısmında hasar oluşurken kaza nedeniyle havalimanı trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmamıştı.

Kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyaya  düşen görüntülere göre kuyruğunu aydınlatma direğine vuran helikopterin kendi etrafında döndüğü görülüyor. Helikopter bir süre kendi etrafında döndükten sonra duruyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopter, yakıt ikmali için Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapmış ve apronda ilerlerken, kuyruk kısmı meydandaki aydınlatma direğine çarpmıştır. Maddi hasara neden olan kazada yaralı ve can kaybımız yoktur. Helikopterde görevli personelimize geçmiş olsun diyoruz" denilmişti


Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktıSabiha Gökçen Havalimanı'nda 31 Aralık'ta meydana gelen helikopter kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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