MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sabiha Gökçen'deki uçak kazası... Kule ve meydan görevlilerinin ifadesine başvurulacak
ABONE OL
06.02.2020 - 15:20 | | DHA

Sabiha Gökçen'deki uçak kazası... Kule ve meydan görevlilerinin ifadesine başvurulacak

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkan uçakla ilgili soruşturma kapsamında kule ve meydan görevlilerinin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Sabiha Gökçen'deki uçak kazası... Kule ve meydan görevlilerinin ifadesine başvurulacak

Sabiha Gökçen Havalimanına dün akşam saatlerinde iniş yaptığı sırada pistten çıkan İzmir- İstanbul seferini yapan yolcu uçağında bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi yaralandı. Kaza soruşturmasını yürüyen savcının talimatıyla, kule ve meydan görevlilerinin de mevcutlu olarak ifadeleri alınmak üzere adliyeye getirilmelerini istediği kaydedildi.

Avcılar D-100 Karayolunda korkutan çatlaklar! Trafiğe kapatıldıİstanbul DHA- D-100 Karayolu Avcılar yanyolda çatlaklar oluştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TOKİ Kura çekilişi canlı yayında mı yapılacak? TOKİ Kura çekilişi ne zaman, nereden izlenilecek?

TOKİ Kura çekilişi canlı yayında mı yapılacak? TOKİ Kura çekilişi ne zaman, nereden izlenilecek?

Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Yaralı yolcu o anları anlattı

Yaralı yolcu o anları anlattı

Sıradaki Haber