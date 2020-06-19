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19.06.2020 - 04:20 | | İHA

Saç yüklü TIR yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Tepeköy mevkiinde motor bölümünden alev alan TIR yanarak kullanılamaz hale geldi.

Saç yüklü TIR yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

 

Olay gece saatlerinde Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Tepeköy Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce’den Zonguldak istikametine gitmekte olan Halil İbrahim İnan idaresindeki 81 By 885 plakalı TIR, D-655 karayolu Tepeköy mevkiinde motor kısmından alev aldı.

TIR sürücüsü aracı kenara çekerek müdahale ederken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Akçakoca Belediyesi İtfaiye ekipleri alev alan TIR'daki yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapanırken, aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

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