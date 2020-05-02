Saçlarınızı ‘online’ boyayın

Kuaförler evde saç bakımını yapmak isteyen müşterileri için yeni bir uygulamaya başladı. Uygulama ile evlere saç boyası kiti gönderiliyor ve online danışmanlık hizmeti veriliyor. Kovid-19 salgını nedeniyle birçok önlem alındı. Bu önlemler kapsamında berber, kuaför gibi güzellik ve kişisel bakım hizmetleri veren işletmelerin faaliyetleri ikinci bir emre kadar durduruldu. Evde kendilerini izolasyona alanların sayısı bu dönemde oldukça fazla. Vatandaşlar da kişisel bakım ve saç kesimlerini evde yapmaya başladı. Bu nedenle online'da tıraş makinesi satışları hızla arttı. Sosyal medyada kullanıcılar da saç kesimi ve bakımı sırasında çektikleri videoları takipçileriyle paylaşıyor.

Bunun yanı sıra kadın kuaförleri de kargo aracılığıyla müşterileri için evlere ‘boya kiti’ gönderiyor. WhatsApp ya da Instagram üzerinden saçlarının fotoğraflarını gönderen müşterilere, kuaförler aracılığıyla uygun numaralı boyalar kargo aracılığıyla gönderiliyor.



Uzaktan talimatla

Kargoyu teslim alan müşteriler, kuaförlerle telefonla ya da görüntülü iletişime geçerek boyanın hazırlanışı ve uygulanışı hakkında bilgi alıyor. Saç boyama işlemlerinde net bir fiyat vermek her zaman mümkün olmuyor. Çünkü saç boyama işlemlerinin ücretleri saçın uzunluğuna ve kullanılan boyaya göre değişiyor.

İstanbul Kadın Kuaförleri Manikürcüleri Esnaf ve Sanatkar Odası (İKKMO) Başkanı Ali Haydar Alkoç, bazı kuaförlerin boyaları posta yoluyla müşterilerine ulaştırdığını söyledi.

Bunları müşterilere ulaştırarak evde saç boyamanın sağlandığını belirten Alkoç, "Online ya da telefonla iletişime geçerek saç boyamaya yardımcı olunuyor. Fakat kesinlikle eve gitmeleri yasak. Bu konuda çok şikayet alıyoruz. Eğer giden kuaförler görüldüyse bunu kesinlikle bildirmeliler" dedi.



Müşteri memnun



Toka Kuaför yetkilisi Serap Aksu, müşterilerine boya kitlerini kargo yoluyla ulaştırdıklarını söyledi. Bu dönemde herkes gibi kuaförlerin de evde olduğunu belirten Aksu, “Müşterilerimiz saçlarının fotoğrafını gönderiyor ya da bildikleri boya numaralarını söylüyor. Çalıştığımız boya firmasına boya numaralarını iletiyoruz. Onlar da boya kitlerini müşterilerimizin adresine gönderiyor. Ödemeyi hem kapıda hem de IBAN üzerinden yapabiliyorlar” dedi.



Uygulamanın çok sevildiğini dile getiren Aksu, eski müşterilerin bile aradığını kaydetti.



Çek, gönder!



Erhan Delen Hair Designer da sosyal medyada yaptığı duyuruda, “Saçlarının son halini çek, WhatsApp veya Instagram’dan bize gönder. Boyanı hazırlayalım, evine gönderelim. Canlı destek hattımızdan boyanızı sürerken yardımcı olalım” diyor. Erhan Delen Hair Designer yetkilisi, “Fiyatlarımız saçların uzunluğuna göre değişiyor. 300 lira ile 1300 lira arasında. Konuyla ilgili müşterilerden güzel geri dönüşler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

