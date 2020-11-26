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26.11.2020 - 09:44 | | DHA

Sadece asansörle giriliyor... İstanbul'da akılalmaz korona partisi!

İstanbul Kartal’da daha önceden mühürlenen, sadece asansörle girilebilen bir eğlence mekanına polis baskın yaptı. İçeride eğlenen 18 kişiye para cezası kesildi.

Sadece asansörle giriliyor... İstanbul'da akılalmaz korona partisi!

Kartal Kordonboyu’nda bulunan ve daha önce de koronavirüs salgını ile mücadele tedbirlerine uymadığı için mühürlenen eğlence mekanının açık olduğu bilgisine ulaşan polis,söz konusu yere operasyon düzenledi.

Kapılarının kapalı olduğu halde sadece asansörle girilebilen mekana zabıta ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyen Kartal Asayiş Büroya bağlı ekipler içeride eğlenen 18 kişiyi yakaladı.

Eğlence mekanı yeniden mühürlenirken 18 kişiye toplam 56 bin 700 lira para cezası kesildi. Eğlence mekanının sahibi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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