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30.03.2020 - 07:00 | | MERT İNAN

Sadece doktor önerilerini dinliyor

İstanbul, Kadıköy’deki evini virüs riskine karşı 20 gündür ailesinden kimsenin ziyaret edemediğini söyleyen 87 yaşındaki Nuran Ünsal, bu süreçte neler hissettiğini şöyle anlattı:

Sadece doktor önerilerini dinliyor
MERT İNAN

“80’i devirdikten sonra zaten dışarı çıkacak fiziksel güç kalmıyor. Market ve eczane ihtiyaçlarımı torunlarım karşılıyor. Malzemeleri üçer gün arayla kapıma bırakıp gidiyorlar. Torunlar, daire kapısının iki metre ötesinde ayaküstü beş dakika konuşup ayrılıyorlar. Torunlarımın karnını doyurmadan, el öptürmeden gidecekleri, 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Titiz bir insanımdır. Biz işkembeler, lakerdalar, lüferler ile büyüdük. Şimdiki nesil hep dışarıdan besleniyor. Büyük kızım haftada bir gün kelle, paça içmeye götürürdü. Çorba keyfinden mahrum kaldım ama mühim değil. Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu doktorların dışında kimsenin önerilerine kulak asmıyorum. Halkımız karantina kurallarına uysunlar. Tıp dünyası ‘Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın’ diyor. Özellikle gençlere seslenmek istiyorum, büyüklere saygıda kusura etmeyin, evde oturun evlatlar. Bu illetten kurtulmak için dua ediyorum.”

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