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25.07.2020 - 02:56 | | AA

Safranbolu'da tarihi konaklarda yangın! Ekipler oraya koştu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 150 yıllık 3 katlı tarihi konakta yangın çıktı.

Safranbolu'da tarihi konaklarda yangın! Ekipler oraya koştu

Eski Çarşı mevkisinde bulunan ve otel olarak kullanılan 3 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Safranbolu ve Karabük Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede bütün konağı saran alevler bitişikte bulunan yine 3 katlı konağa da sıçradı.

İçeriden patlama sesleri de gelen yangında otelde kalanlar ile çalışanlar tahliye edildi.

Müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında, iki tarihi konak ile konaklara ait müştemilatlar kullanılamaz hale geldi.

Osman Şenol ve Ali ile Orhan Demirci kardeşlere ait olduğu belirlenen konaklarda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerine Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Safranbolu Belediye Başkan Vekili Serap Karaoğlu'da gelerek yetkililerden bilgiler aldı.

"Otelde 3 müşteri varmış hemen tahliye edildi."

Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi iki konağın henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yandığını söyledi.

Yangında can kaybının olmadığı bilgisini veren Gürel, "Safranbolu dünya mirası bir kentimiz. Tarihi bölgede iki konağımız yangında büyük hasar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Tarihi kent olması nedeni ile sokakları dar ve müdahale güçleşiyor. Arkadan müdahale edilemedi, ön taraftan müdahale yapılabildi. O nedenle zaman ile alakalı sorunlar yaşandı. İki binada soğutma çalışmaları devam ediyor başka konağa sıçramaması için çalışılıyor. Otelde 3 müşteri varmış hemen tahliye edildi." diye konuştu.

Yangının mutfak bölümünde çıkmış olabileceğinin söylendiğini ancak kesin nedenin yarın belli olacağını aktaran Gürel, Safranbolu evlerinin çok değerli olduğunu kaydetti.

Bundan sonra yangınların önlenmesi ve söndürülmesi ile ilgili daha detaylı çalışmalar yapacaklarını ve ilgili kurumlar ile bir araya geleceklerini belirten Gürel, "Konaklar 200 yıllık var. Bu tarihi bölgedeki konaklarımızın hepsi Osmanlı'dan kalma. Cana bir şey gelmemesi önemliydi. Konakların yeniden onarılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Sahiplerine ve Safranbolululara geçmiş olsun diliyorum." dedi.


Safranboluda tarihi konaklarda yangın Ekipler oraya koştu


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