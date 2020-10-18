18.10.2020 - 12:30 | | İHA
Sağanak yağışın vurduğu İstanbul'da yollar göle döndü!
İstanbul’da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yolların adeta göle döndüğü görüldü. Yolda ilerleyen otomobiller ilerlemekte zorlandı. Sokaktaki vatandaşlar ise şemsiyelerle yürümek zorunda kaldı
İstanbul’da bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakası'nda yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, rögar kapakları taştı, otomobiller yolda ilerlemekte zorlandı. Yağış nedeniyle bazı yolların adeta göle döndüğü görüldü.
Otomobiller ilerlemekte zorlanırken, sokaktaki vatandaşlar ise şemsiyelerle yürümek zorunda kaldı. Bazı bölgelerde yağış nedeniyle küçük çaplı trafik kazaları da meydana geldi.
Çocuk işçilerin olduğu sosyal deneyler hakkında suç duyurusu!Diyarbakır'da, çocuk işçilerin görüntülerinin çekilerek sosyal medyada paylaşıldığı sosyal deneyler için Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Bu deneylerde çocukların istismarının söz konusu olduğunu belirten Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Mehmet Emin Çoban, hem Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin hem anayasanın hem de çocukları koruma kanununun ihlal edildiğini savunarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.