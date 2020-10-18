Sağanak yağışın vurduğu İstanbul'da yollar göle döndü!

İstanbul’da bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakası'nda yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü, rögar kapakları taştı, otomobiller yolda ilerlemekte zorlandı. Yağış nedeniyle bazı yolların adeta göle döndüğü görüldü.

Otomobiller ilerlemekte zorlanırken, sokaktaki vatandaşlar ise şemsiyelerle yürümek zorunda kaldı. Bazı bölgelerde yağış nedeniyle küçük çaplı trafik kazaları da meydana geldi.