Sağdan soldan yürüdüler

İl Hıfzıssıhha Kurulları aldığı kararların yanında, bazı ilçelerde ek önlemler aldı. Kimi ilçelerde meydanlardaki banklarda oturmak yasaklandı kimi ilçelerde de caddelere sayı sınırlaması getirildi. İstanbul, Beyoğlu da yeni tedbirlerin hayata geçirildiği ilçeler arasında. İstiklal Caddesi’nde 3 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde 7000 kişinin bulunabilme kuralı dün hayata geçti. Sağdan yürüme kuralının getirildiği caddede yeni uygulamadan buradaki iş yerlerinde çalışan 5000 kişi muaf tutuldu.

Yön etiketleri konuldu

Beyoğlu zabıta ekipleri, kontrollerin sağlanabilmesi Taksim Meydanı, Galatasaray Meydanı, Tünel Meydanı ve caddeye çıkan sokakların girişlerine bariyerler yerleştirdi. Bu yerlerde polis ve zabıta ekipleri önlem aldı. Cadde boyunca yerlere vatandaşların yürüyüş yönünü gösteren etiketler yapıştırıldı. Zabıta ekipleri drone’larla yoğunluğu tespit etti. Caddenin kalabalık olduğu durumlarda da zabıtalar, caddeye girişi kapattı. Bu kez de girişin kapatılması buralarda yoğunluğa neden oldu. Bu sırada caddeye girmek için bekleyenler sosyal mesafeyi unuttu. Normalde yeni kuralla birlikte herkesin sağdan yürümesi gerekirken bazı vatandaşlar bu kuralı da uygulamadı. Sağdan yürüyenler sola geçerek mağazalara bakıp yürüyüşlerine devam etti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı Beyoğlu’nda sigara yasağına uymayanlar da vardı.

‘Yetersiz’

Vatandaşların çoğu tedbirleri yerinde buldu ancak esnaf durumdan hiç memnun değildi. Yeni tedbirleri doğru bulduğunu belirten Ekrem Simen, işi olduğu için İstiklal Caddesi’ne gelenlerden biri. Simen, önlemlerin güzel olduğunu ancak artan vaka sayılarına bakıldığında yetersiz bulduğunu söyledi.

“7000 kişinin caddeye girişini nasıl tespit edecekler?” diye soran Şahin Terkan isimli vatandaş ise “İnsanların burada işi oluyor. Bu yüzden sürekli caddeye girip çıkması gerekiyor. Bu önlem bana doğru gelmedi. Zaten göründüğü gibi kimse de uymuyor” diyerek, kurallara uymayanlara dikkat çekti. Korona nedeniyle işlerinin kötü gittiğini söyleyen İstiklal’de bir iş yerinde çalışan Nurhayat Saki ise şunları dedi: “Yeme-içme mekânlarının kapanması zaten işlerimizi çok düşürdü. Şimdi daha da düşebilir. ‘Herkes sağdan yürüsün’ diye kural getirildi. Kimse buna uymuyor. Vakaların arttığı şu günlerde uyulursa güzel bir şey. Ne kadar kural getirirseniz getirin, iş biraz da insanlarda bitiyor.”