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09.03.2020 - 10:20 | | İHA

Sağır ve dilsiz dilencinin dili zabıtayı görünce açıldı

Maltepe’de sağır ve dilsizim diyerek vatandaştan para dilenen şahıs, zabıtayı karşısında görünce adeta dile geldi. Üzerinde yazılı ‘sağır ve dilsiz’ yazısı ile vatandaşın duygusunu sömürerek para toplayan şahsın foyasını zabıta ortaya çıkardı. O anlar kameraya yansıdı.

Sağır ve dilsiz dilencinin dili zabıtayı görünce açıldı

Maltepe'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Maltepe Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, mahalle pazarı çevresinde para dilenen bir şahıs fark etti. Üzerinde ‘sağır ve dilsiz' yazısı olan şahsın foyasını zabıta ortaya çıkardı. Şahıs, karşısında zabıtayı görünce adeta korkudan dile gelerek konuşmaya başladı. Foyası ortaya çıkarılan dilenci, zabıta tarafından pazar alanından uzaklaştırıldı.

Karşısında zabıtayı gören dilencinin dile geldiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde dilenci şahıs karşısında zabıtayı görünce konuşmaya başlıyor.

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