Sağlık Bakan Yardımcısı Alp Meşe’den uyarı: Eldiven Kovid-19’a karşı korumaz

Meşe, eldivenlerin sağlık personelinin hastaların kan ve sekrasyonlarına karşı temas durumunda kullanacağı kişisel koruyucu ekipman olduğunu hatırlattı ve “Toplumda eldiven kullanımının yeri yoktur. Eldiven sizi Kovid-19’dan korumaz. Hatta eldiven kullananlarda oluşan yalancı güven hissi ile eller daha az temizlenecek ve virüsün yayılımına neden olacaktır. Sağlığınız için el hijyenini sağlayın” ifadelerini kullandı.