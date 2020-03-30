30.03.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara
Sağlık Bakan Yardımcısı Alp Meşe’den uyarı: Eldiven Kovid-19’a karşı korumaz
Koronavirüse karşı dışarıda eldiven kullanan vatandaşlara Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr Emine Alp Meşe’den uyarı geldi.
AYKUT YILMAZ Ankara
Meşe, eldivenlerin sağlık personelinin hastaların kan ve sekrasyonlarına karşı temas durumunda kullanacağı kişisel koruyucu ekipman olduğunu hatırlattı ve “Toplumda eldiven kullanımının yeri yoktur. Eldiven sizi Kovid-19’dan korumaz. Hatta eldiven kullananlarda oluşan yalancı güven hissi ile eller daha az temizlenecek ve virüsün yayılımına neden olacaktır. Sağlığınız için el hijyenini sağlayın” ifadelerini kullandı.