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30.03.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Sağlık Bakan Yardımcısı Alp Meşe’den uyarı: Eldiven Kovid-19’a karşı korumaz

Koronavirüse karşı dışarıda eldiven kullanan vatandaşlara Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr Emine Alp Meşe’den uyarı geldi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Alp Meşe’den uyarı: Eldiven Kovid-19’a karşı korumaz
AYKUT YILMAZ Ankara

Meşe, eldivenlerin sağlık personelinin hastaların kan ve sekrasyonlarına karşı temas durumunda kullanacağı kişisel koruyucu ekipman olduğunu hatırlattı ve “Toplumda eldiven kullanımının yeri yoktur. Eldiven sizi Kovid-19’dan korumaz. Hatta eldiven kullananlarda oluşan yalancı güven hissi ile eller daha az temizlenecek ve virüsün yayılımına neden olacaktır. Sağlığınız için el hijyenini sağlayın” ifadelerini kullandı. 

New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattıABD'de yeni tip corona virüs (covid-19) salgının merkezi haline gelen New York'ta ünlü markalar, mağaza vitrinlerini, yağma ihtimaline karşı tahta plaka ve kalaslarla kapattı.
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