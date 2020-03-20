Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 20 Mart ölü ve vaka sayısı! Türkiye'de Corona Virüs ölü sayısı kaça çıktı? Kaç kişiye korona bulaştı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili bir son dakika açıklaması daha geliyor... Geçtiğimiz gün ilk ölümün meydana geldiğinin açıklanmasının rdından bugün de Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var? Bakan Koca açıkladı: Corona Virüsü hangi ilde (şehirde) var?



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (20 MART)



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama:



Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız.

SAĞLIK BAKANI ACI HABERİ VERDİ: 4. ÖLÜM...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüsle mücadele ile ilgili ölü sayısının 4'e ulaştığını açıkladı.