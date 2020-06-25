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25.06.2020 - 22:47 |

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Bu kanı yanlıştır' diyerek uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'virüsün yayılma hızının azaldığına' dair iddialarının gerçeği yansıtmadığının üstünü çizdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Bu kanı yanlıştır' diyerek uyardı!

Sağlık Bakanı Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda,

"VİRÜSÜN YAYILMA HIZI AZALDI. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı." ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bu kanı yanlıştır diyerek uyardı

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