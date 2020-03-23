23.03.2020 - 11:10 |
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Saat 13.30'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de ölüm sayısı 30'a yükselirken vaka sayısı da 1236 oldu. Bugün Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumunu ele alacak. Şimdi vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? sorusuna cevap arıyor.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Bakan Koca'nın saat kaçta açıklama yapacağı henüz bilinmiyor.
Balıkçıların 'balon balığı' hazırlığıTARIM ve Orman Bakanlığı'nın, zehirli balon balığı için 'Kuyruğunu getir 5 lirayı al' projesi, balıkçıları memnun etmişti. Balıkçılar, balon balığının avlanması için bakanlığın mevzuat değişikliği yapmasını bekliyor. Antalya Yeni Liman Balıkçı Kooperatifi üyesi İlhan Kaplan, "Balon balığını oltayla avlayacağız. İnce tel misinalar var. Bu balık tel misinayı koparamıyor. Biz avlanma için hazırız. Bakanlığın bu açıklamasından sonra bir iş doğuyor. Boşta gezenler vardı. 5 lira iyi para" dedi.