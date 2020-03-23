Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de ölüm sayısı 30'a yükselirken vaka sayısı da 1236 oldu. Bugün Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumunu ele alacak. Şimdi vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? sorusuna cevap arıyor.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Bakan Koca'nın saat kaçta açıklama yapacağı henüz bilinmiyor.