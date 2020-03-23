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23.03.2020 - 18:05 |

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? (23 Mart) Türkiye'de Corona Virüs (vaka) ölü sayısı kaça yükseldi, kaç kişiye bulaştı?

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili heyecanlı araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 23 Mart Pazartesi günü bu akşam yapılacak açıklama öncesi şu an itibariyle güncel sayılar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? (23 Mart) Türkiye'de Corona Virüs (vaka) ölü sayısı kaça yükseldi, kaç kişiye bulaştı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili bir son dakika açıklaması daha geliyor... Geçtiğimiz gün ilk ölümün meydana geldiğinin açıklanmasının rdından bugün de Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var, can kaybı kaç?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (22 MART)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama:

Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.

BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.

SAĞLIK BAKANI ACI HABERİ VERDİ: 30. ÖLÜM...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüsle mücadele ile ilgili ölü sayısının 30'a ulaştığını açıkladı.

YENİ AÇIKLAMA SAAT KAÇTA? 23 MART

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni açıklamasını akşam saatlerinde yapması bekleniyor...

14 günlük ev karantinasını ihlal eden şahıs, aracı ile gezerken yakalandı!Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, yurt dışından geldiği için koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün evinde karantinada kalması gereken bir kişi, dışarı çıktığını gören komşularının haber vermesi üzerine polis tarafından yakalanarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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