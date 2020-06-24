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24.06.2020 - 18:48 |

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?

Bilim Kurulu toplantısı başladı. Toplantıda Covid-19 ile mücadelede son durum ve normalleşme süreci ele alınacak. Bu nedenle son günlerde artan vaka ve ölü sayıları sonrası hangi kararların alınacağı merak ediliyor. Bu nedenle de 'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?' sorusu sıklıkla soruluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?

Haziran ayında artan vaka ve ölü sayıları halkı tedirgin etmiş durumda... Her Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ve Bilim Kurulu toplantısı heyecan yaratıyor. Bugün Bilim Kurulu toplantısı başladı ve hangi kararların alınacağı merak ediliyor. Özellikle de 'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?' sorusuna cevap aranıyor.

SAĞLIK BAKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Bilim Kurulu toplantısı'nın saat 19.00 gibi sona ermesi bekleniyor. Bakan Koca da toplantının ardından halka açıklamalarda bulunacak. 

 

 

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