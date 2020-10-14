14.10.2020 - 17:21 |
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?
Son dakika haberlere göre Bilim Kurulu toplantısı başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalar peş peşe gelecek. Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Bakan Fahrettin Koca başkanlığında başladı. Milyonlarca vatandaş ise Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın ne zaman ve saat kaçta açıklama yapacağını merak etmeye başladı. Kornavirüs salgınına yönelik ve günlük değerlendirilen kornavirüs vaka sayısı, ölen sayısı ve iyileşen sayıları hakkında açıklama yapması beklenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ne zaman canlı yayına geçeceği ve açıklama yapacağı belli mi?
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?
17:00'da başlayan Bilim Kurulu toplantısı, 19:00 civarı sona erecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantı biter bitmez açıklama yapacağı bekleniyor.
Irak kuzeyine hava harekatı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.