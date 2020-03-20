Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta corona virüsü ile ilgili açıklama yapacak?

Corona virüsü dünyayı etkisi altına alırken Türkiye'de de vaka sayısı ve ölüm sayısı günden güne artıyor. Halk sokağa çıkmamaya özen gösterirken tek gündem maddesi corona virüsü... Günden güne tablo ağırlaşırken resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ne zaman ve saat kaçta açıklama yapacağı bilinmezken Bakan Koca genellikle açıklamalarını gece saatlerinde yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son açıklama açıklama şöyleydi:

Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız.