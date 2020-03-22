MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? Türkiye'de Corona Virüs vaka - ölü sayısı kaça yükseldi, kaç kişiye bulaştı?
ABONE OL
22.03.2020 - 19:03 |

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? Türkiye'de Corona Virüs vaka - ölü sayısı kaça yükseldi, kaç kişiye bulaştı?

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili heyecanlı araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 22 Mart Pazar günü itibariyle güncel sayılar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? Türkiye'de Corona Virüs vaka - ölü sayısı kaça yükseldi, kaç kişiye bulaştı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili bir son dakika açıklaması daha geliyor... Geçtiğimiz gün ilk ölümün meydana geldiğinin açıklanmasının rdından bugün de Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var? Bakan Koca açıkladı: Corona Virüsü hangi ilde (şehirde) var?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (22 MART)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama:

Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.

SAĞLIK BAKANI ACI HABERİ VERDİ: 21. ÖLÜM...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüsle mücadele ile ilgili ölü sayısının 21'e ulaştığını açıkladı.

Hastanede dehşet saçmıştı! Karar verildiMaltepe’de bir hastanede korona virüs nedeniyle karantinadaki annesini görmesine izin vermeyen 2 güvenlik görevlisini bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona Virüsü aşısı bulundu mu, ne zaman hangi tarihte uygulanacak? Korona Virüsü tedavisi nasıl yapılıyor? İşte son durum

Corona Virüsü aşısı bulundu mu, ne zaman hangi tarihte uygulanacak? Korona Virüsü tedavisi nasıl yapılıyor? İşte son durum

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

Sıradaki Haber