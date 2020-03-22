Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan ne zaman saat kaçta canlı açıklama yapacak? Türkiye'de Corona Virüs vaka - ölü sayısı kaça yükseldi, kaç kişiye bulaştı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili bir son dakika açıklaması daha geliyor... Geçtiğimiz gün ilk ölümün meydana geldiğinin açıklanmasının rdından bugün de Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var? Bakan Koca açıkladı: Corona Virüsü hangi ilde (şehirde) var?



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (22 MART)



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama:



Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.

SAĞLIK BAKANI ACI HABERİ VERDİ: 21. ÖLÜM...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüsle mücadele ile ilgili ölü sayısının 21'e ulaştığını açıkladı.