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23.05.2020 - 05:21 | | AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son sahur ve iftarın mübarek olması dileğinde bulunarak, "Bu yıl ailelerimizle birlikteydik. Gönüller bir olsa da dostlardan maalesef yoksunduk. Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız

Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçen ramazan ayının sona ermesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl tekrar kavuşmak üzere, on bir ayın sultanı ramazanı uğurluyoruz. Son sahurunuz, son iftarınız mübarek olsun. Bu yıl ailelerimizle birlikteydik. Gönüller bir olsa da dostlardan maalesef yoksunduk. Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız

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