Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine uyardı: Virüs, kitlesel bulaşma dönemine girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığın çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Sunum öncesi Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, Türkiye genelinde alınan yeni tedbirlere ilikin bir soru üzerine “Şu dönemde 83 milyon vatandaşımızın alınan tedbirler noktasında hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Hep birlikte mücadeleyle ancak bunu düşürebiliriz, bunun üstesinden gelebiliriz. Tedbirlere uymak şartıyla ben yeni tedbirlerin gelebileceğini düşünmüyorum. Bu tedbirlere uyum gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olur” dedi. Koca, komisyonda bakanlığının çalışmalarına ilişkin yaptığı sunumda ise, özetle şunları söyledi:

BATI’DAN TÜRKİYE’YE: Kış aylarının gelmesiyle birlikte insanların kapalı ortamlarda birlikte bulunmasının da getirdiği riskle tüm dünyada adeta patlama şeklinde hızlı bir artış başladı. Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Ülkemizde önce İstanbul, İzmir, Bursa gibi batıdaki büyük illerimizde başlayan artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır. Her ne kadar güçlü alt yapımız ve fedakar çalışan sağlık personelimiz sayesinde bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de, gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur.

HEKİM AÇIĞI DEVAM EDECEK: 934’ü hastane, 8000 aile sağlığı merkezi olmak üzere toplamda 14 bini aşkın sağlık kuruluşumuzla hizmet veriyoruz. 1 milyon 100 bini aşan sağlık çalışanı ile 83 milyonu aşkın insanımıza hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmanın uğraşı içindeyiz. Tüm insan gücü planlamalarımıza rağmen hekim sayımızda OECD ülkelerine göre geride olduğumuzu biliyoruz. Açığımızın bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

PFİZER’DEN 1 MİLYON AŞI: Pfizer (aşısı) ile ilgili aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın aralıkta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye’ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var. Çin aşısı için de aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz, ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak. Yerli aşımızın devreye girmesi de nisan ayı şeklinde olur.

600 BİN KİŞİYE GRİP AŞISI: Türkiye’nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında artırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı.

OBEZİTE SIKLIĞI YÜZDE 34: Sezaryenin gereksiz yere yapılmasını önleme kararlılığındayız. Bu konuda kamu hastanelerinde gelinen düzeye özel sektör ve üniversite hastanelerinde de ulaşmayı amaçlıyoruz. Sezaryen oranlarını düşürmede yeterince başarılı olamadık. Toplum sağlığını tehdit eden en önemli sağlık risklerinden biri olan obezite ile mücadelemizi de sürdürüyoruz. Yüzde 34 gibi yüksek bir obezite sıklığı bulunmakta ve yıllar içindeki artış hızı yavaşlama eğiliminde olsa da artmaya devam ediyor. Bu kapsamda 300’e yakın personelin eğitimlerini tamamladığımız obezite merkezlerimizin sayısını 2021’de 140’a çıkarmayı hedefliyoruz.

SİGARA İLE MÜCADELE: Pandemi nedeniyle denetim sayısında bir azalma gerçekleşti. İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle 1500 denetim ekibimizde sabit kolluk personeli yer almaya başladı, bundan sonraki süreçte denetim ekiplerimizde polis ve jandarma kuvvetlerinin daimi olarak yer almalarını sağlayacağız. Bugün itibarıyla faaliyet gösteren sigara bırakma polikliniği sayısı 721’e ulaştı. Ücretsiz ilaç imkanımızdan ise şimdiye kadar 1 milyon 172 bin vatandaşımız

faydalandı.



52 milyon HES kodu



Bakanlık verilerine göre, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını 30 milyon 776 bin 53 kişi indirdi. Toplam 52 milyon 355 bin 739 HES kodu alındı. Sorgulanan HES kodu sayısı 24 milyon 863 bin 162, güvenli alan QR kod sayısı 32 bin 609, QR Kodu uygulayan kullanıcı sayısı 27 bin 775’e ulaştı.



11 aşı, dokuz ilaç projesine destek



Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 11 aşı, dokuz da ilaç projesine destek veriyor. Aşı projelerinden yedisi ile bir ilaç projesi değerlendirme aşamasında. Bakanlıkça ayrıca sekiz Kovid-19 tanı kiti projesi desteklenirken, bunlardan henüz değerlendirme aşamasına gelen proje bulunmadığı öğrenildi.



Doğrulama oranı yüzde 90



Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve tüm ülkeye dağıtılan testlerin tamamı kalite kontrol programına tabi 177 mikrobiyoloji laboratuvarı tarafından gerçekleştiriliyor. Özel sektörde yetki verilen ve ücret karşılığında tarama testleri çalışılan laboratuvar sayısı şu an itibarıyla 148. Kalite kontrol programı kapsamında analiz edilen 5500 adet sonuca göre, laboratuvarlarların doğru raporlama oranları negatif örnekler için yüzde 97, pozitif örnekler için yüzde 90, toplamda ise yüzde 91.



116 can kaybı 4215 yeni hasta



Türkiye’de dün yeni tip koronavirüs nedeniyle 116 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 215 yeni hasta tespit edildi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’na göre dün 158 bin 811 test yapıldı, 2 bin 592 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 361 bin 655’e yükseldi. Toplam hasta sayısı 425 bin 628, vefat sayısı 11 bin 820, ağır hasta sayısı 3 bin 742, aktif hasta sayısı 52 bin 153 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan “Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç

verin” dedi.