Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüs açıklaması: (2 Nisan CANLI) Türkiye'de il il vaka, ölü, test sayısı grafik tablosu

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşımız, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 2 Nisan Perşembe günü itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son durum...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(2 NİSAN PERŞEMBE)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 18.757



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.456



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 79

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 125.556



TOPLAM VAKA SAYISI: 18.135



TOPLAM CAN KAYBI: 356







