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02.04.2020 - 20:33 |

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüs açıklaması: (2 Nisan CANLI) Türkiye'de il il vaka, ölü, test sayısı grafik tablosu

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son olarak yurdumuzu da etkilemeye başlayan corona virüs vaka ve vefat sayıları her gün açıklanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durum vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. İşte Sağlık Bakan Koca'nın açıkladığı Türkiye'deki son durum...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüs açıklaması: (2 Nisan CANLI) Türkiye'de il il vaka, ölü, test sayısı grafik tablosu

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşımız, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 2 Nisan Perşembe günü itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(2 NİSAN PERŞEMBE)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 18.757

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.456

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  79

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 125.556

TOPLAM VAKA SAYISI: 18.135

TOPLAM CAN KAYBI: 356

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan Corona Virüs açıklaması: (2 Nisan CANLI) Türkiyede il il vaka, ölü, test sayısı grafik tablosu


1 NİSAN SON DURUM

İSTANBUL: 8.852

İZMİR: 853

ANKARA: 712

KONYA: 584

KOCAELİ: 410

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan Corona Virüs açıklaması: (2 Nisan CANLI) Türkiyede il il vaka, ölü, test sayısı grafik tablosu



Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan Corona Virüs açıklaması: (2 Nisan CANLI) Türkiyede il il vaka, ölü, test sayısı grafik tablosu



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