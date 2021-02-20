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20.02.2021 - 13:08 | | AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadelede normalleşme sürecinin, 1 Mart itibarıyla belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarıyla başlayacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme açıklaması

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç, belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımızla başlayacak." ifadelerini kullandı.

Kayan taksideki müşteri, paniğe kapılarak araçtan atladıKağıthane'de, yoğun kar yağışının ardından buzlanan rampada kayan taksideki müşteri, paniğe kapılarak araçtan atladı. Bir site duvarına çarparak durabilen taksinin kayma anı ve müşterinin atlaması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
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