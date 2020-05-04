04.05.2020 - 10:26 |
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika paylaşımı
Son dakika gelen bilgilere göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Koca son dakika paylaşımında, "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" dedi. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımı...
Son dakika haberi I Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, trafikte çok sayıda aracın yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Bakan Koca, bu paylaşımla birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" ifadelerini kullandı.
İzmir'deki çekirgelerin Güneydoğu'dan geldiği açıklaması tartışma yarattıİzmir'in Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu'nun Akarca Ovası'nı istila eden çekirgeler ile ilgili, "Bu çekirgeler henüz yumurta aşamasındayken Güneydoğu Bölgesi'nden gelen tarım işçileri ile birlikte ilçemize geldi" söylemi tartışma yarattı. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çekirge yumurtalarının insanlarla başka bir bölgeye taşınıp büyük ölçüde bir istila meydana getirmesinin bilimsel mantığa aykırı bir durum olduğunu söyledi.