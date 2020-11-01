Sağlık Bakanı Koca, 33 saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çitim'i hastanede ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Koca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Çitim'in sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı ve bir süre sohbet etti.

Sağlık Bakanı Koca, 70 yaşındaki Çitim'in dün gece enkazdan çıkarıldığı anda ve ambulansta yapılan ilk müdahalesinde yanında bulunmuştu.