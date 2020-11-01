01.11.2020 - 15:29 | | AA
Sağlık Bakanı Koca, 33 saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çitim'i hastanede ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 33 saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çitim'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Koca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Çitim'in sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı ve bir süre sohbet etti.
Sağlık Bakanı Koca, 70 yaşındaki Çitim'in dün gece enkazdan çıkarıldığı anda ve ambulansta yapılan ilk müdahalesinde yanında bulunmuştu.
Depremden sağ çıkan anne: Bebeğimin yanımda olmaması bir şansİzmir’in Bayraklı ilçesinde ilk 4 katı çöken Barış Apartmanı’nda depreme merdivenlerde yakalanan Aslı Güneş Başlıtürk, enkazın altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyledi. Depremden kısa süre önce bebeğini annesinin yanında bıraktığını belirten Başlıtürk, “Eve geliyordum. Merdivendeydim. Çok sallandı. Dışarıya çıktım. Önümdeki bina küt diye çöktü. Bebeğimin yanımda olmaması bir şans" dedi.